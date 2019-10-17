جورج بوش يخرج عن صمته وهذا ما قاله بحق ترامب.. كلام شديد اللهجة

صرّح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، أمس، الأربعاء، متذكرًا فترة ولايته وسط التطورات الحالية، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شرق سوريا، والتي يُزعم أنها مهدت الطريق لتركيا لبدء عملية ربيع السلام أو نبع السلام ضد القوات الكردية في المنطقة، وفق ما ذكره صحفي على حسابه على "تويتر" في صحيفة "واشنطن بوست".



وأطلق جورج دبليو بوش انتقادات لترامب مساء الأربعاء شديدة اللهجة، حيث زعم أن "الولايات المتحدة الانعزالية تزعزع الاستقرار في جميع أنحاء العالم، وفقًا لصحفي واشنطن بوست "جوش روجين".



وخلال حديثه (دبليو بوش) إلى لجنة إلى جانب الرئيس الأسبق بيل كلينتون في كلية نير للقلب، انتقد بوش الابن ترامب لقراره الأخير بسحب ما يصل إلى 1000 جندي أمريكي من شمال شرق سوريا كجزء من وعوده الانتخابية بإعادة القوات إلى الوطن بعد أكثر من عقد من الحرب ، قائلا: "إن الولايات المتحدة الانعزالية تزعزع الاستقرار في جميع أنحاء العالم. لقد أصبحنا انعزاليين وهذا خطير من أجل السلام".



وفقًا لروجن، كشف بوش أيضًا أن أكبر ما يأسف عليه خلال فترة رئاسته من 2001 إلى 2008، إنه لم يمنح العفو عن ما بين 11 إلى 22 مليون أجنبي غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، فيما بدا أنه هجوم على حملة إدارة ترامب لفرضه، قوانين ضد الهجرة.



وكرئيس لأمريكا، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة ، قاد بوش أمريكا غزو وحربًا في أفغانستان والعراق، حيث مات أكثر من 4500 أمريكي في العراق، بما في ذلك أكثر من 3500 قتيل في القتال ، وما يصل إلى 205000 مواطن عراقي قتلوا في الحرب منذ مارس 2003، وفقا لموقع "أنتي وور".



اليوم، تعتقد الغالبية العظمى من قدامى المحاربين والناخبين الأمريكيين أن حروب بوش في أفغانستان والعراق "لم تكن تستحق القتال"، وفقًا لآخر استطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث.



يقول حوالي ستة من كل عشرة ناخبين إن التدخل العسكري الأمريكي في سوريا لا يستحق القتال أو المخاطرة بحياة الأمريكيين.



وتأتي تصريحات جورج دبليو بوش الحالية في أعقاب قرار دونالد ترامب بسحب القوات من شرق سوريا، والتي يُنظر إليها على أنها تفي بتعهده في حملته بإعادة القوات الأمريكية من سوريا والتفاوض على الخروج من أفغانستان بعد ما يقرب من عقدين من الحرب. وقال في خطابه عن حالة الاتحاد في فبراير 2019 أن "الدول الكبرى لا تخوض حروبًا لا تنتهي".



وأعلن ترامب لأول مرة في ديسمبر 2018 أن أكثر من 1000 جندي أمريكي في شرق سوريا سيغادرون قريبًا، مدعيًا أن داعش قد هُزم.



في الأسبوع الماضي، بدأ ترامب عملية سحب الجنود عند الحدود السورية التركية، وهو القرار الذي أثار عرضًا للوحدة بين الحزبين في 16 أكتوبر، حيث صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة لإدانة قرار دونالد ترامب بسحب القوات من شرق سوريا، وكذلك التوغل التركي هناك الذي تلا الانسحاب بسرعة.



صوت مجلس النواب بأغلبية 35 صوتًا مقابل 60 صوتًا للموافقة على القرار رقم 77 لمجلس النواب، الذي أعرب عن رفض مجلس النواب في المجلس التشريعي الأمريكي سحب ترامب للقوات الأمريكية من شرق سوريا والعملية اللاحقة التي قام بها الجيش التركي ضد القوات الكردية هناك.



في 9 أكتوبر، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية ربيع السلام، حيث قيل إن مهمة الهجوم هي إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود التركية السورية خالية من متشددي وحدات حماية الشعب الكردية السورية وإرهابي داعش.



أحبطت عملية تركيا في شمال سوريا حلفاء الناتو، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على المسئولين والكيانات الأتراك في 14 أكتوبر.