انذار شديد اللهجة.. وزير التنمية المحلية يوجه رسالة غاضبة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء.. تفاصيل

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اللوم والإنذار لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات عبر التواصل معهم ولقاء بعضهم بمقر وزارة التنمية المحلية نظرًا لتلقى الوزارة وقطاع الأمانة العامة للمحليات لبعض الشكاوى من المواطنين فى دوائر عملهم، بالإضافة إلى رصد قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بعض المخالفات والملاحظات خلال عبر جولاته التى يقوم بها فى بعض المحافظاتً بناءً على تكليفات السيد الوزير .



وشدد الوزير على أن الوزارة لا تتهاون مع أى مخالفات بالمحليات وتواجه أى تقصير فى أداء العمل بالصورة المطلوبة بالمحافظات بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية .



كما أكد أنه يتم بصورة مستمرة تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء لرصد أى مخالفات والتعامل معها بصورة سريعة ، لافتًا إلى أنه من يثبت تقصيره فى أداء عمله يتم استبعاده فورًا بالتنسيق مع السادة المحافظين وتلافى أى ملاحظات يتم رصدها.



وأوضح شعراوى أن الوزارة تبحث دائمًا عن العناصر المتميزة فى الإدارة المحلية لدفعها إلى مواقع المسئولية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى كافة مواطني المحافظات والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس فى المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.