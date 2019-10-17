بعد التتويج بالحذاء الذهبي.. 10 أرقام قياسية تنتظر ميسي مع برشلونة

لا يكل النجم الأرجنتني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، ولا يمل من حصد الألقاب الفردية، وتحطيم الأرقام القياسية، ليواصل إبهار خصومه قبل عشاقه بإنجازاته وتغييره لتاريخ كرة القدم.





وتوج ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي، أمس، الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي، بعدما نجح في إحراز 36 هدفًا مع برشلونة في الدوري الإسباني الموسم الماضي، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان، الذي تمكن من تسجيل 33 هدفًا في الموسم ذاته.





وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ليونيل ميسي يواجه 10 تحديات مع برشلونة هذ، بعد تتويجه بالحذاء الذهبي، وهي كالتالي:





1- كسر رقم تشافي كأكثر لاعب مشاركة في تاريخ برشلونة:





بعدما حطم ميسي رقم إنيستا كثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ برشلونة بـ 692 مباراة، يسعى ميسي لكسر رقم تشافي صاحب المركز الأول بـ 767 لقاء.





2- التتويج بالحذاء الذهبي للمرة السابعة:





بعد ما فاز ميسي بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه، كأكثر لاعب يفوز بالجائزة في تاريخ اللعبة، يسعى ميسي لحصد الجائزة للمرة السابعة هذا الموسم.





3- تحطيم رقم جيجز الأسطوري:





يطمح ميسي صاحب الـ 34 لقابا مع البلوجرانا في التتويج بالثلاثية مع برشلونة هذا الموسم، لتحطيم رقم جيجز الأسطوري مع مانشستر يونايتد كأكثر لاعب يتوج بالألقاب مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم بـ 36 لقبا.





4- تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة:





يأمل ميسي في تحقيق لقب دروي أبطال أوروبا لأول مرة كقائد لبرشلونة، وللمرة الخامسة خلال مسيرته مع الفريق الكتالوني.





5- الأكثر مشاركة في الكلاسيكو:





في حال خوض ميسي مباراتين أمام ريال مدريد هذا الموسم، سيصبح الأكثر مشاركة في تاريخ الكلاسيكو بـ 43 مباراة متوفقا على زميله السابق تشافي هيرنانديز صاحب الـ 41 مشاركة.





6- تسجيل الركلة الحرة الخمسين في تاريخه:





بعد تشجيله 43 ركلة حرة مع برشلونة و6 ركلات مع الأرجنتين، يسيعى ميسي للوصول إلى الهدف الـ 50 في تاريخه من ركلة حرة.





7- تسجيل هاتريك من من ركلات حرة:





لم يسبق لميسي ان سجل هاتريك من ركلات حرة، لكنه سجل هدفين من ركلات حرة في العديد من المباريات السابقة لها مع برشلونة.





8- إنجاز الـ 500 مباراة في الدوري:





يتبقي 80 مباراة لميسي للوصول إلى المباراة الت 500 له في الدروي الإسباني، ليصبح عاشر لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الدوري الإسباني.





9- تحطيم رقم بيليه:





يتبقلى لميسي 39 هدفا فقط لكسر رقم بيليه الأسطوري مع سانتوس، كأكثلار لاعب يسجل لفريق واحد برصيد 643 هدفا.





10- الوصول غلى 700 هدف فب مسرته:





يتبقى لميسي 28 هدفا فقط، للوصول إلى 700 هدف في مسيرته، سواء مع برشلونة أو منتخب الأرجنتين.