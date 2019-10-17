تأكيدا لمبادرة شتاء دافئ.. مستقبل وطن يوزع الملابس الشتوية على مدرسة بالهرم

في إطار توجيهات حزب مستقبل وطن بقيادة النائب أشرف رشاد رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال عفيفي أمين تنظيم الحزب، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم الحزب بالمحافظة قام الأستاذ محمد سلطان عضو هيئة مكتب الحزب بالجيزة بزيارة مدينة تحسين الصحة بالهرم وتوزيع عدد من الملابس الشتوية والأحذية على أبناءنا الأيتام .



صرح - سلطان - بأن هذه الفعاليات تأتي ضمن توجيهات الحزب للمشاركة المجتمعية لكافة أطياف الشعب المصري وخلق حالة من التكاتف والتضامن الاجتماعي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للحزب وتأكيدا لمبادرة شتاء دافئ.

