وفّر فاتورتك .. نصائح لتقليل استهلاك الديب فريزر للكهرباء

يُعد الديب فريزر من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء نظرًا لعمله المستمر على مدار اليوم في ظل توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء تبرز أهمية اتباع مجموعة من الإرشادات التي تسهم في ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء دون التأثير على كفاءة الجهاز أو جودة حفظ الطعام، والتي نشرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية فيس بوك.

ترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء

أولى هذه الخطوات تبدأ من اختيار ديب فريزر موفر للطاقة، حيث تساهم الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية في تقليل الاستهلاك بشكل كبير مقارنة بالأجهزة القديمة.

كما يُنصح بتركيب الجهاز في مكان جيد التهوية، مع ترك مسافات كافية حوله لضمان توزيع الهواء بشكل مناسب، مما يساعد على تحسين كفاءة التبريد وتقليل الضغط على الموتور.

ومن العوامل المهمة أيضًا إبعاد الديب فريزر عن مصادر الحرارة مثل البوتاجاز أو أشعة الشمس المباشرة، لأن ارتفاع درجة الحرارة المحيطة يجبر الجهاز على العمل بشكل أكبر لتعويض الفاقد في التبريد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب قدر الإمكان، لأن كل مرة يتم فيها فتح الباب يدخل هواء دافئ إلى الداخل، مما يزيد من استهلاك الكهرباء.

كما يُفضل عدم وضع الطعام مكشوفًا داخل الفريزر، بل يجب حفظه في علب محكمة الغلق، لأن ذلك يساعد في الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية وتقليل تكوّن الثلج.

ويلعب تنظيم الطعام داخل الفريزر دورًا مهمًا أيضًا، حيث يسهل الوصول إلى الأطعمة بسرعة ويقلل من مدة فتح الباب.

ولا يمكن إغفال أهمية الصيانة الدورية، مثل تنظيف المكثف من الأتربة، حيث يؤدي تراكم الغبار إلى ضعف كفاءة التبريد وزيادة استهلاك الكهرباء. وفي النهاية، فإن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة يساهم بشكل فعال في ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض التكاليف، والحفاظ على عمر الأجهزة الكهربائية