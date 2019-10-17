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مرأة

له مفعول السحر.. ماذا يحدث عند وضع ماء البصل على شعرك

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:53 م
فوائد ماء البصل للشعر
فوائد ماء البصل للشعر
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رشا عوني
مشاكل الشعر شبح يطارد كل النساء، بدءًا من التقصف وحتى تساقط الشعر وصعوبة نموه، وعادة ما تحلم كل امرأة بشعر طويل صحي وقوي، ويبحثن عن أي طريقة تساعد على إطالة الشعر بشكل سريع وتغذي الشعر بدلًا من المنتجات الجاهزة غالية الثمن.

ماء البصل مادة سحرية بسيطة ورخيصة وأمنة على شعرك، وله العديد من الفوائد إذا تم استخدامه بصورة صحيحة، فهو قادر على حل مشاكل الشعر خلال وقت قصير، وتلاحظين النتيجة خلال أول أسبوع ، إليك فوائده بحسب موقع glowpink المعني بجمال المرأة.

فوائد ماء البصل للشعر :
- يحفز نمو بصيلات الشعر فيساعد على تطويل الشعر بشكل سريع

- يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس

- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تكافح ظهور الشعر الأبيض

- يخلصك ماء البصل من الفطريات والبيكتريا في فروة الرأس

طريقة استخدام ماء البصل لإطالة الشعر :

قومي بتقشير 2 ثمرة بصل كبيرة، وتقطيعها ثم عصرها للحصول على ماء البصل منفصلًا عن المبشور، وبعد غسل الشعر قومي بتدليك فروة رأسك بماء البصل خاصة في منطقة الفراغات لأنه يساعد على إنبات الشعر، واتركيه لمدة ساعتين، ثم اغسلي شعرك، وهذه أفضل طريقة لاستخدامه بشكل مباشر وخام على الشعر، ويفضل تكرار التجربة بشكل يومي لمدة أسبوع حتى ترين نتيجة مرضية .
له مفعول السحر.. ماذا يحدث عند وضع ماء البصل على شعرك
له مفعول السحر.. ماذا يحدث عند وضع ماء البصل على شعرك
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