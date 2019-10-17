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أخبار البلد

مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض المنتجات المصرية في أربيل.. صور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:00 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
شاركت مصر للطيران في رعاية الدورة السادسه لمعرض المنتجات المصرية المقام حاليا بمدينة أربيل العراقية، والمقام خلال الفترة من 16 -27 أكتوير 2019، وذلك في إطار الدور القومى الذى تقوم به الشركة الوطنية في تعزيز أواصر وعلاقات التعاون التجارى والاقتصادى مع الدول العربية بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب العربية.

وتأتي مشاركة مصر للطيران في المعرض، للمساهمة في فتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك بين مصر والعراق، كما يعد فرصة متميزة لعرض المنتجات المصرية المختلفة بما يساهم في تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وتفقد جناح مصر للطيران كل من "أحمد حارس-القنصل العام المصرى فى أربيل، وأسامة محى الدين-القنصل التجارى المصرى، ومحمد إبراهيم شاكر-ملحق مالي وإدارى بقنصلية جمهورية مصر العربية، بالاضافة إلى سرو ديزي رئيس اتحاد مقاولي كردستان، ودارا الخياط رئيس اتحاد الغرف التجارية بإقليم كردستان، وسوران قادر المدير التنفيذي لمركز أربيل الدولي، وصدر الدين- نائب رئيس الغرف التجارية.

وقد أشاد الحضور ومنظمو المعرض بدور مصر للطيران بإقليم كردستان برئاسة هانى حسنى وأحمد زهران مدير المحطة ومحمد فرح المدير المالي في تقديم جميع التسهيلات اللازمة لسفر منظمي المعرض ونقل المنتجات المصرية.

ويشار إلى أن شركة مصر للطيران تُسير حاليا 5 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة بغداد، و4 رحلات أسبوعيا إلي أربيل بالعراق.
مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض المنتجات المصرية في أربيل.. صور
مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض المنتجات المصرية في أربيل.. صور
مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض المنتجات المصرية في أربيل.. صور
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