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أخبار العالم

ملامح غاضبة من نائب الرئيس الأمريكي أثناء لقاء أردوغان.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:29 م
الرئيس التركي ونائب
الرئيس التركي ونائب الرئيس الأمريكي
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شريف سيد
ظهر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الخميس، بملامح جامدة وغاضبة أثناء الزيارة التي قام بها إلى تركيا، ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونشرت وكالة الأناضول التركية شريط فيديو لحظة استقبال رجب طيب أردوغان لنائب الرئيس الأمريكي، حيث ظهر بنس بهذه الملامح المعبرة عن غضب الإدارة الأمريكية من الرئيس التركي.

ويعد هذا الاستقبال مخالفا لما صرح به أردوغان من قبل بأنه لن يستقبل نائب الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية.

يأتي هذا الغضب من أردوغان بسبب العملية العسكرية التي تنفذها بلاده في سوريا، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب هذا العدوان.

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