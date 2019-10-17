ملامح غاضبة من نائب الرئيس الأمريكي أثناء لقاء أردوغان.. فيديو

#عاجل | بدء الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة pic.twitter.com/yDU29tkzv7 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 17, 2019

ظهر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الخميس، بملامح جامدة وغاضبة أثناء الزيارة التي قام بها إلى تركيا، ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.ونشرت وكالة الأناضول التركية شريط فيديو لحظة استقبال رجب طيب أردوغان لنائب الرئيس الأمريكي، حيث ظهر بنس بهذه الملامح المعبرة عن غضب الإدارة الأمريكية من الرئيس التركي.ويعد هذا الاستقبال مخالفا لما صرح به أردوغان من قبل بأنه لن يستقبل نائب الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية.يأتي هذا الغضب من أردوغان بسبب العملية العسكرية التي تنفذها بلاده في سوريا، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب هذا العدوان.