شركة شل تبدأ العمل بـ 3 مناطق امتيازات بمصر خلال 2020

قال مسئول رفيع المستوى بشركة "شل" للبترول إن الشركة تهدف إلى بدء العمل في مناطق الامتياز الخاصة بها في مصر خلال النصف الثاني من عام 2020.



وحصلت شركة شل للبترول على ثلاثة امتيازات للنفط والغاز في مصر في فبراير الماضي، كما فازت شركة إيني وبي بي وإكسون موبيل ببعض من إجمالي 12 مناقصة حيث تتطلع مصر إلى الحفاظ على انتعاش الاستثمار الذي حفزته الاكتشافات الكبرى.



وصرح جيرالد شوتمان، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة شل إلى وكالة رويترز بأن شل تقدمت بطلب للمشاركة في جولة مناقصات في مصر للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الاحمر.



وقال شوتمان إن الشركة ستكون مهتمة أيضًا بأي مناقصة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط ​​في حال فتحها لأن شل أرادت توسع أعمالهال في مصر.



وأكد أن مصر لا تدين بأي متأخرات على شركة شل، متعددة الجنسيات.







