بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة إيمان العاصى صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جديدة.وأطلت "ايمان العاصي" بـ بلوزة باللون الأسود وقامت برفع شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها ،واعتمدت فى الميك اب على اللون الأسود للعيون والرموش و"روج" بلون الشفايف الهادئ.ولم تتكلف ايمان العاصي في وضع كثير من الإكسسوارات واكتفت بنظارة شمس وسلسلة أنيقة وأسورة لاكتمال إطلالتها.وكانت الفنانة إيمان العاصى شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" والذي عرض بالماراثون الرمضاني، وكان من بطولة ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وسمر مرسي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد عز، وهبة عبد الغنى، وأحمد كشك، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجي.