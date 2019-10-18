قطع المياه عن 6 مناطق في الإسكندرية اليوم .. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، قطع المياه عن 6 مناطق شرقي المدينة بدءا من الساعة الواحدة ظهر غد الجمعة، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.



وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن 6 مناطق مناطق بشرق المدينة هي "المعمورة، الطابية، المندرة، طوسون، أبو قير، المنتزه".



وأشار البيان إلى أن قطع المياه بسبب بدء أعمال المرحلة الأولى من التجديد والإحلال بخط المياه العكر المغذي لمحطة مياه المعمورة قطر "1500 مم"، ما سيؤدي لتوقف المحطة عن العمل.



وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.