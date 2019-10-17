اعراض مرض القلب عند النساء.. 6 مضاعفات تنتهى بنوبة قلبية

اعراض مرض القلب عند النساء، متعددة، فمعظمهن يواجهن خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك فإن الإلمام ومعرفة الأعراض والمخاطر التى تؤدى إلى مرض القلب عند النساء ضرورة من أجل تجنبها والوقاية منها، مع الحرص على تناول نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية، لذلك نرصد لكم فى السطور التالية اعراض مرض القلب عند النساء.



اعراض مرض القلب عند النساء



يعتقد الكثيرون أن الرجال فقط هم من يواجهون مرض القلب إلا أنه مرض القلب هو السبب الأكثر شيوعا لوفاة كل من النساء والرجال، ولأن بعض اعراض مرض القلب عند النساء يختلف عن تلك الموجودة لدى الرجال، نرصد فىما يلى أبرز تلك الاعراض:-



1- ألم الصدر أو الضغط أو الانزعاج الذي يستمر أكثر من بضع دقائق أو يأتي ويذهب

2- الشعور بعدم الراحة في البطن

3- ضيق في التنفس

4- الغثيان أو القيء

5- التعرق

6- الشعور بالدوار أو الدوار

7- عسر الهضم

8- ألم أو عدم الراحة في الصدر والذراع الأيسر أو الظهر



اسباب مرض القلب عند النساء



1- السبب الأكثر شيوعا لمرض القلب والأوعية الدموية هو تصلب الشرايين وهو تراكم الكوليسترول والودائع الدهنية (وتسمى البلاك) على الجدران الداخلية للشرايين التي تقيد تدفق الدم إلى القلب ( مرض الشريان التاجي ).



2- بدون دم كافٍ ، يصبح القلب جائعًا من الأكسجين والمواد الغذائية الحيوية التي يحتاجها للعمل بشكل صحيح. وهذا ما يسمى نقص التروية، والذى يسبب أعراض أمراض القلب، مثل ألم في الصدر أو الذبحة الصدرية، وعندما يتم حظر أحد الشرايين التاجية أو أكثر تمامًا، يمكن أن تحدث نوبة قلبية.



عوامل تؤدى إلى خطر الإصابة بأمراض القلب عند النساء



1- النساء المصابين بداء السكري، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الرجال المصابين بداء السكري.



2- الإجهاد والاكتئاب يؤثر على قلوب النساء أكثر من الرجال



3- التدخين هو عامل خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب لدى النساء.



4- قلة النشاط البدني تمثل عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، حيث وجدت بعض الأبحاث أن النساء أقل نشاطًا من الرجال.



5- مضاعفات الحمل، يمكن لارتفاع ضغط الدم أو السكري خلال فترة الحمل أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري على المدى الطويل، الأمر الذى يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.



6- الأمراض الالتهابية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الرجال والنساء.



طرق الوقاية من الإصابة بـ مرض القلب عند النساء



1- الاعتماد على أسلوب حياة صحي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



2- الاقلاع عن التدخين ، حيث يؤدى التدخين إلى تلف الأوعية الدموية.



3- ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي بوتيرة سريعة، في معظم أيام الأسبوع.



4- الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي صحي.



5- الحد من الكحول



6- تناول الأدوية وفقا لوصفة الطبيب



مصدر المعلومات موقع mayoclini .