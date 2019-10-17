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رياضة

كواليس اجتماع شوقي غريب مع اتحاد الكرة لوضع الرتوش الأخيرة للمنتخب الأولمبي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:32 م
شوقي غريب ، المدير
شوقي غريب ، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي
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يسري غازي -محمد رشاد
عقد شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي جلسة مع أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، من أجل الحديث عن ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي القادم ستعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر.


وحضر الاجتماع كل من حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وعمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن، لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المعسكر نهاية الشهر الجاري.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد فاز علي منتخب جنوب إفريقيا وديًا بهدف سجله رمضان صبحي في آخر وديات المنتخب إستعدادًا لكأس الأمم.


وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى مجموعة تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.
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