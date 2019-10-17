جهاز المنتخب يراقب مباراة بيراميدز وسموحة بالدوري المصري

يراقب جهاز المنتخب الوطني الأول مباراة بيراميدز أمام سموحة في الجولة الخامسة من الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.



ويتواجد في الملعب طارق مصطفى وأحمد أحمد وسيد معوض بجانب أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، حيث حضر الرباعي مباراة انبي أمام الإنتاج الحربي قبل حضور لقاء بيراميدز وسموحة بالدوري المصري.



ويأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة تنفيذا لخطة عمل الكابتن حسام البدري المدير الفني لمراقبة جميع المباريات وتقييم اللاعبين قبل الإعلان عن قائمة معسكر نوفمبر.



ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ في الكاميرون.

