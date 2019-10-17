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فن

حسم الجدل.. مفاجأة حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:45 م
كاظم الساهر
كاظم الساهر
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سعيد فراج
فاجأ الحساب الرسمي، للفنان كاظم الساهر، عبر تويتر، جمهوره بتغريدة جديدة، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاته مسمومًا.

وكتب حساب كاظم الساهر، في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما هو إلا شائعات. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير".

جاء ذلك بعدما تصدر كاظم الساهر مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بعد انتشار خبر وفاته في احد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي برروا الوفاة المفاجئة لقيصر الغناء العربي بقيام من وصفت بزوجته المغربية بتسميمه أثناء تناوله وجبة العشاء.

ونفى كاظم الساهر بطريقة غير مباشرة خبر الوفاة عن طريق نشر مقطع فيديو لإحدى أغنياته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
حسم الجدل.. مفاجأة حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا
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