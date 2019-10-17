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رياضة

محمود الخطيب يغادر مستشفى الإسكندرية في هذا الموعد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص عدد كبير من أعضاء مجلس الأهلي علي إجراء بعض الاتصالات الهاتفية بمحمود الخطيب رئيس النادي للاطمئنان عليه بعد دخوله احد مستشفيات الإسكندرية.

وطمأن الخطيب مجلس الإدارة بأنه سوف يخرج غدًا من المستشفي بعد حصوله على حقنة موضعية منذ قليل.

وقالت المصادر ان الخطيب شعر بآلام حادة في الظهر بعد اجتماعات واتصالات علي مدي 3 أيام تسببت في آلام شديدة له .

وأضافت أن الخطيب توجه الي المستشفي الملكي بالإسكندرية لتلقي حقنة موضعية جديدة في الظهر.

ويعاني محمود الخطيب، من آلام شديدة في الظهر، وتوجه إلي الإسكندرية عقب صدور بيان أزمة مباراة القمة اليوم. وخضع لحقن في الفقرات القطنية لتخفيف الآلام.
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