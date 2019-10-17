نقيب المحامين يعتمد اتحادي محامي جنوب الجيزة والهرم

اعتمد سامح عاشور، نقيب المحامين، اتحادي محامي جنوب الجيزة، ومحامي الهرم، اليوم الخميس، خلال لقائه بعدد من محامي الاتحادين، بحضور، صالحين المهدي، ومحمد كركاب، عضوي مجلس النقابة العامة، وضيف الله الطيب، وعماد عويان، ونادي زعفان، أعضاء مجلس فرعية جنوب الجيزة.



وتضمنت أهداف الاتحادين، تبادل المعلومات القانونية، والخبرات بين المحامين، وإغاثة المحامين في أية مشكلة وتواصل مع مجلس النقابة العامة والفرعية لإنهائها، والحرص على وحدة المحامين والتالف ورعاية أسر المحامين المتوفيين، وتنظيم أنشطة للمحامين، سواء كانت ترفيهية، أو اجتماعية.

