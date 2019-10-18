بعد إطلاق النار على المتظاهرين.. جنبلاط يطالب وزير التعليم اللبناني بهذا الأمر

طالب زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، وزير التعليم أكرم شهيب، بتسليم رجال الأمن الذين أطلقوا النار، خلال تجمع عدد من الشباب حول سيارته.



وقال "جنبلاط" في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه طلب من الوزير ​أكرم شهيب​ تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء، مضيفًا "نحن تحت القانون لكن نطلب تحقيق شفاف ونرفض الاعتداء على ايا كان".



يذكر أن مرافقي وزير التعليم اللبناني أكرم شهيب أطلقوا النار في الهواء أثناء مرور موكبه وسط بيروت، في الوقت الذي يشهد لبنان تظاهرات ضد فرض ضرائب جديدة في البلاد.



وقال الوزير أكرم شهيب إن مجموعة من الشباب اعترضوا سيارته وضربوا أحد الشباب معه، فحاول أحد الشباب إطلاق النيران في الهواء لإبعادهم عن الموكب.



وأضاف "شهيب" في تصريحات صحفية، أن رجل أمن لبناني كان برفقته في السيارة اضطّر لإطلاق النيران من أجل فتح الطريق.



وأوضح أنه تم الاعتداء على سيارته وكان برفقته زوجته وابنته، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول اطلاقًا.



ولفت الوزير اللبناني إلى أنه ترجل من سيارته واعتذر للمتظاهرين عن إطلاق النار وطلب فتح تحقيق في الموضوع، معتبرًا أن الحريات شيء ولكن لا يجب الاعتداء على الآخرين.