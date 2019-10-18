أسعار هيونداي اليوم في مصر

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم في التقرير التالي اسعار هيونداي في مصر اليوم الجمعة 18-10-2019.







hyundai





هيونداي i10 تبدأ من 229000 حتى 249000 لأعلى فئة GLS.





هيونداي توسان

Tucson تبدأ من 424900 حتى 579900 لأعلى فئة turbo-facelift .





هيونداي النترا

elantra AD تبدأ من 307000 حتى 440900 لأعلى فئة.





هيونداي النترا 2020

elantra HD تبدأ من 245000 حتى 273000 لأعلى فئة.





hyundai creta

اسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 363000 حتي 418000 لأعلى فئة.





accent hci 2020