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أخبار العالم

الإعلامي اللبناني نيشان ينشر فيديو لتهديد أحد حراس وزير التربية اللبناني للمتظاهرين

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:23 ص
نيشان
نيشان
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صدى البلد
نشر الإعلامي اللبناني نيشان، فيديو لأحد المرافقين وزير التربية اللبناني أكرم شهيّب، وهو يمسك سلاحه، وذلك أثناء خروج الوزير من مجلس النواب، ويقوم بتهديد المتظاهرين في إحدى شوارع لبنان يطلق نار في الهواء، ما تسبب بحالة من الهرج والمرج في محيط مجلس النواب اللبناني، وأثار موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.

وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.

وكانت قوى الأمن الداخلي اللبناني قد قالت: "إن حرية التعبير مقدسة ويكفلها الدستور ولكن هل يبرر ذلك الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة؟ هل حرية التعبير تسمح بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي الذين سقط منهم 40 جريحًا حتى الآن".

وطلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين اللبنانيين "التظاهر برقي وعدم اللجوء الى الفوضى والعنف".

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