مصطفى يونس يكشف عن "عيب" الخطيب وأسباب الخلاف بينهما

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي والمنتخب السابق أن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي يعاني من أزمة في مواجهة أي مشكلة يمر بها مشددا أنه وقت لعبه كرة القدم كان يغضب كثيرا من نشر أي خبر مسيء عنه.



وأكد يونس في تصريحات لقناة تايم سبورت أن الخطيب دائما ما يخشى مواجهة الأزمات مشددا أن علاقته به خلال الفترة الحالية منقطعة تماما.



وأضاف مصطفي يونس أنه كانت تجمعه علاقة صداقة قوية بـ الخطيب داخل وخارج الملعب ولكنه عقب توليه منصب رئيس الاهلي حدث فتور بينهما مما أدي لانقطاع العلاقة تماما.



وتابع أن مسئوليات الخطيب زادت بشكل كبير عقب رئاسته للأهلي مما ساهم بشكل اكبر في انقطاع العلاقة.