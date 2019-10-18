أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 -10- 2019.. فيديو

سجّلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 18 - 10 - 2019، استقرارًا في مستهل تعاملات اليوم "الجمعة"، لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 674 جنيها للجرام بدون مصنعية.





واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة، 18 - 10 - 2019.





وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 18 - 10 – 2019 على النحو التالي:





عيار 24: 770 جنيها

عيار 21: 674 جنيها

عيار 18: 578 جنيها

الجنيه الذهب: 5392 جنيهًا





سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر يشهد تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.



