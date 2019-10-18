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أخبار العالم

قبل لقاء نتنياهو.. بومبيو يحذر من بيع الأسلحة لـ إيران

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
بومبيو يحذر من بيع
بومبيو يحذر من بيع أسلحة لـ إيران
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سمر صالح
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران سينتهي خلال عام بسبب الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هناك دولا ستصبح قادرة على بيع أسلحة متطورة لطهران.

وأضاف بومبيو، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" الجمعة، أن النظام الإيراني سيصبح قادرا على بيع أسلحة لأي دولة، وسيؤدي هذا إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.

وتابع قائلا: "إذا كنتم قلقين بشأن سلوك إيران الحالي، تخيلوا ما قد تفعله إذا امتلكت صواريخ وطائرات مسيرة ودبابات متطورة.. يجب على مجلس الأمن تجديد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران".

تأتي تلك التصريحات، قبل لقاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث.
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