محمد ثروت يتصدر بوسترا منفردا لفيلم ريما .. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ريما" بوسترا منفردا للفنان محمد ثروت، باستخدام خاصية الـ 3D، كما طرحت منذ أيام يوستر للفنانة هالة فاخر، ومن المتوقع طرح عدد من البوسترات لباقي نجوم العمل خلال الايام القادمة.



"ريما" بطولة كل من الفنان محمد ثروت، ومايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، وفراس سعيد، ومها نصار، وعلاء مرسى، وأحمد إمام، وآية سليم، ومنى جمال، والفيلم من تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.



يُذكر أن فريق عمل "ريما" انتهوا مؤخرًا من تصوير جميع مشاهد الفيلم تمهيدًا لعرضه في جميع دور عرض السينما خلال الفترة القليلة المقبلة.

