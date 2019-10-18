إليسا عن مظاهرات لبنان: صار الوقت الناس تستعيد شوي من كرامتها

شهدت لبنان خلال الساعات الماضية العديد من الوقفات الاحتجاجية اعتراضا على سياسات الحكومة خاصة بعد الحرائق التي نشبت في أراضي البلاد.



وقامت الفنانة إليسا بالدفاع عن الشعب وعن حقوقه وتأييدها لهذه المظاهرات، كما نفت تسبب الشعب في الشغب مؤكدة أن هناك بعض المندسين.



وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنو مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة. صار الوقت تا الناس تستعيد شوي من كرامتها".



كما غردت في تويتة أخرى قائلة :"الشعب موجوع ومقهور وجوعان. أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير. نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو".

