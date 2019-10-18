محمود الخطيب يغادر المستشفى.. وراحة 3 أسابيع

يغادر بعد قليل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مستشفى الملكي بالإسكندرية بعد الاطمئنان علي صحته واستقرار الحالة.



وأكد الدكتور أحمد فرهود استاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الاسكندرية أن محمود الخطيب رئيس النادي توجه إلى المستشفي الملكي بالاسكندرية لإجراء عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر وذلك بعد الآلام القاسية التى شعر بها خلال الفترة الماضية.



أضاف الطبيب المعالج للخطيب أنه سبق وأن أجرى 3 عمليات جراحية من قبل فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه إلى اتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.



وأوضح ان الخطيب تواجد طوال الساعات الماضية تحت الملاحظة الطبية بعد إجرائه عملية الحقن اليوم، مؤكدًا أنه سيكون فى حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التى تعرض لها مؤخرًا.

