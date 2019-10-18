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رياضة

باريس سان جيرمان في ضيافة نيس بالدوري الفرنسي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:57 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
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محمد السعيد
يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره نيس، اليوم الجمعة، في تمام 8:45 مساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يطمح نيس فس تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

ويفتقد باريس سان جيرمان لخدمات نجمه البرازييل نيمار دا سيلفا في مباراة اليوم بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي ثيلو كيهرير وإدريسا جاي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن نانت صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد نيس في المركز التاسع بـ 13 نقطة.
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