في عيد ميلادها .. حورية فرغلي لن تتمكن من الإنجاب لهذا السبب

يحل اليوم الجمعة، 18 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة حورية فرغلي، التي استطاعت أن تقدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني.



ودائمًا ما تثير حورية فرغلي الجدل حولها بسبب تصريحاتها الجريئة عن حياتها الشخصية، فقد صرحت أثناء استضافتها في برنامج «بوضوح» مع عمرو الليثي إنها لن تستطيع الإنجاب مرة أخرى، حيث قالت: «أنا اتحرمت من الخلفة، دكتوري أداني 10 سنين احاول اتجوز وأخلف فيهم، لكن محصلش نصيب، ولازم دلوقتي اشيل الرحم لأني عندي اورام عليه بالوراثة».



كما أكدت حورية فرغلي عدم ضيقها من الأمر قائلة: «أنا راضية بقضاء ربنا .. الحمد لله على كل شيء، مش يمكن كنت جبت طفل عاق، أو طفل يطلع حرامي مثلا؟».