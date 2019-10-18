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برلمان

مستقبل وطن ينظم ندوة عن سرطان الثدي بالوادي الجديد ضمن مبادرة "أنت عظيمة"

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تواصل أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، في محافظة الوادي الجديد، فعاليات مبادرة "أنتِ عظيمة" والتى أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وبإشراف أمينة المرأة بالأمانة المركزية، النائبة رشا رمضان، وتحت رعاية النائب جمال أدم أمين الحزب بالمحافظة، والدكتورة كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بأمانة مركز الخارجة، وتأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل العمل على تحسين أوضاع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة.

حيث نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن أمانة الخارجة، ندوة علمية موسعة عن ضرورة الكشف المبكر على "سرطان الثدى "للسيدات، بحضور عضوي مجلس النواب النائب جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة والنائبة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالمحافظة.

وبدأت الندوة والتي حاضرت بها الدكتورة منال مسلم ممثل الصحة بالوادي الجديد الحاصلة على عدة دورات في هذا المجال عن كيفية الفحص المبدئى للسيدات لاكتشاف المرض وأكدت على أن اكتشاف المرض مبكرا يساهم في سرعة العلاج والسيطرة على المرض فى مراحله الأولى.

وقالت كاميليا كمال أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بأمانة الخارجة، إن عقد هذه الندوة تأتي دعمًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية فى الحملة القومية للكشف المبكر لسرطان الثدي والتي ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل.

ومن جانبها، أشارت النائبة ابتسام أبو رحاب أمينه المرأة، إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات سوف تنظم بقرى مركز الخارجة للتوعية ورفع الوعى الصحى للسيدات حول خطورة المرض.
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