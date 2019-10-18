حقيقة ظهور كائن غريب في جراج سيارات بالمدينة المنورة.. ومغردون: جن

#غرد_من_السيره_النبويه



فيه كائن غريب يطلع من ورا السيارة

دقق فيه اذا تعرفه علمنا ‼️‼️

شي مخيف والله 🌚😫🤭🚶‍♂️ pic.twitter.com/DhSkfqoLbs — صقر الهذلي (@vip1_b) October 8, 2019

انتشر مقطع فيديو صادما وغريبا التقطه أحد الأشخاص ليلًا داخل موقف "جراج" سيارات في المدينة المنورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتم تداوله على نطاق واسع جدًا، حيث يظهر كائن غريب يركض بين السيارات.تظهر أصوات أنفاس مصور الفيديو وهو يرتعد من شدة الخوف داخل جراج السيارات عندما التقطت كاميرته كائن غريب يشبه المخلوق المسخ في سلسلة الأفلام الأجنبية "الخاتم"، وقد خرج من تحت سيارة وركض ليقفز مختبئًا تحت سيارة أخرى.نشر الفيديو مستخدم على موقع تويتر مرفقًا بتغريدة كتب فيها "فيه كائن غريب يطلع من خلف السيارات، دقق فيه اذا تعرفت عليه.. شئ مخيف والله"، بينما وصفه مستخدمي السوشيال ميديا بالـ "جن"، وقال عنه آخرون بأنه كائن فضائي، وقد أثار الفيديو الرعب في قلوب كل من شاهده.لكن حقيقة الفيديو كشفتها هيئة "مكافحة الشائعات" بأن المقطع المنتشر "مفبرك" حيث يرجع تاريخ نشره الأصلي إلى عام 2016 على قناة فبركة أفلام ومقاطع على اليوتيوب مستخدمة مؤثرات الخدع البصرية، وقد تم نشر الفيديو تحت عنوان "كائن غريب في مواقف أمانة المدينة المنورة".