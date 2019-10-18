Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حقيقة ظهور كائن غريب في جراج سيارات بالمدينة المنورة.. ومغردون: جن

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:25 م
كائن غريب في موقف
كائن غريب في موقف أمانة المدينة المنورة
Advertisements
عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو صادما وغريبا التقطه أحد الأشخاص ليلًا داخل موقف "جراج" سيارات في المدينة المنورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتم تداوله على نطاق واسع جدًا، حيث يظهر كائن غريب يركض بين السيارات.

تظهر أصوات أنفاس مصور الفيديو وهو يرتعد من شدة الخوف داخل جراج السيارات عندما التقطت كاميرته كائن غريب يشبه المخلوق المسخ في سلسلة الأفلام الأجنبية "الخاتم"، وقد خرج من تحت سيارة وركض ليقفز مختبئًا تحت سيارة أخرى.

نشر الفيديو مستخدم على موقع تويتر مرفقًا بتغريدة كتب فيها "فيه كائن غريب يطلع من خلف السيارات، دقق فيه اذا تعرفت عليه.. شئ مخيف والله"، بينما وصفه مستخدمي السوشيال ميديا بالـ "جن"، وقال عنه آخرون بأنه كائن فضائي، وقد أثار الفيديو الرعب في قلوب كل من شاهده.

لكن حقيقة الفيديو كشفتها هيئة "مكافحة الشائعات" بأن المقطع المنتشر "مفبرك" حيث يرجع تاريخ نشره الأصلي إلى عام 2016 على قناة فبركة أفلام ومقاطع على اليوتيوب مستخدمة مؤثرات الخدع البصرية، وقد تم نشر الفيديو تحت عنوان "كائن غريب في مواقف أمانة المدينة المنورة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصاب يحاول إلقاء نفسه أمام سيارة للحصول على تعويض.. شاهد ما حدث له!

ترشيحاتنا

أسعار هيونداي اليوم في مصر

مانشستر يونايتد يكشف حقيقة ضم محمد الشناوي

كنز علي بابا .. مكاسب يوفنتوس منذ مجيء كريستيانو رونالدو

بعد كشفها زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. هند البلوشي تثير الجدل من جديد

ضربة قوية لـ المقاولون العرب قبل مواجهة الزمالك

أجمل نساء الأرض.. بيلا حديد فلسطينية تربعت على عرش الموضة ولهذه الأسباب استحقت اللقب.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور