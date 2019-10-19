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منوعات

خلل أمني بقارئ البصمة في Galaxy S10.. وسامسونج تحل المشكلة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:50 ص
Galaxy S10
Galaxy S10
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شيماء عبد المنعم
تخطط شركة سامسونج "Samsung"، لإصدار تصحيحًا جديدًا خلال الأسبوع المقبل لأجهزة مستشعر بصمات الأصابع الموجودة في هواتفها، بعد ظهور تقارير تفيد بأن طريقة الحماية البيومترية يمكن أن تصبح عديمة الفائدة بسبب واقيات الشاشة.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، أوضحت سامسونج أن سبب المشكلة يرجع إلى الخلل بالتعرف على البصمة نتيجة استخدام غطاء واقي لحماية الشاشة، وتؤثر تلك المشكلة على هواتف Galaxy S10 و S10 Plus و S10 5G ، وكذلك على Galaxy Note 10 و Note 10 Plus.

ووفقا للشركة، فإن السبب في ذلك هو أن مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية في الهواتف يقرأ بشكل غير صحيح الأنماط ثلاثية الأبعاد في واقي الشاشة كبصمات أصابع، حيث يؤدي بشكل ما إلى أن تتوافق بعض البصمات مع البصمة المسجلة على الواقي، ونتيجة لذلك يمكن حينها لأي شخص فتح الهاتف مما يخلق مشكلة أمنية بالجهاز.

ويتميز هاتف جالكسي إس 10 بوجود مستشعر البصمة داخل الشاشة، ويستخدم أمواج فوق صوتية للتعرف على شكل البصمة وتأكيد الهوية، ونظرا لوجود لصاقة حماية الشاشة يتم التداخل بين ألياف اللصاقة البلاستيكية والسيليكونية والأمواج فوق الصوتية ما يؤدي لهذا الخلل في التعرف على بصمة مالك الهاتف.

وإلى أن يتوفر التصحيح، تنصح Samsung المستخدمين باستخدام بصمة الوجه أو استخدام لصاقات شاشة أصلية مصممة خصيصًا لهواتف سامسونج، وتقول أنه يجب على المستخدمين إزالة حماية الشاشة، وحذف أي بصمات تم تسجيلها مسبقًا، ثم إعادة تسجيلها دون تطبيق الغطاء.

يذكر أن قبل عدة أيام اشتكت مالكة هاتف جالكسي إس 10، من أن زوجها تمكن من فتح هاتفها ببصمته الخاصة بالرغم من أنها غير مسجلة في الهاتف.
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