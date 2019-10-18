البابا تواضروس لمجلس الشيوخ البلجيكي: مصر تشهد مشروعات تقودها للتقدم

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم مقر مجلس الشيوخ البلجيكي وكان في استقبال قداسته لدى وصوله رئيس المجلس Gérard LARCHER وعدد من أعضائه.



وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية أن اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن الأحوال في مصر تتحسن باستمرار، وأن هناك عدة مشروعات تنموية ستقود مصر نحو التقدم المنتظر، وأن المصريين يعيشون معًا بروح الأسرة الواحدة.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مقر السفارة المصرية ببروكسل حيث استقبله السفير المصري خالد البقلي وطاقم السفارة.