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منوعات

احذر.. ميزة الأمان Face Unlock فى هواتف جوجل تعمل حتى لو نائم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:01 م
Pixel 4
Pixel 4
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شيماء عبد المنعم
أقرت شركة جوجل "Google" الأمريكية، أن ميزة فك القفل عبر التعرف على الوجه "Face Unlock" الخاصة بها ضمن هاتفي Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، والتى تعمل كميزة مصادقة عبر نظام التشغيل أندرويد، يمكن أن تسمح بالوصول إلى جهاز الشخص حتى لو كانت عيونه مغلقة، وفقا لما ذكرته شبكة BBC البريطانية.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، أن هواتف جوجل الذكية الجديدة والتى تم الإعلان عنها مؤخرًا، لا تحتوي على جهاز استشعار لبصمات الأصابع، وتعتمد بدلًا من ذلك على ميزة فك القفل عبر التعرف على الوجه Face Unlock، وهو نظام يشبه النظام الموجود في Apple Face ID المملوك لشركة آبل.

ومن الواضح أن جوجل على دراية بالمشكلة، حيث ذكرت صفحة الدعم الخاصة بالهاتف في إعدادات الأمان تحذيرًا للمستخدمين يقول: يمكن فتح هاتفك من قبل شخص آخر إذا وضعه أمام وجهك، حتى لو كانت عيناك مغلقة، ووفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية، فإن بإمكان المستخدمين الذين يتظاهرون بالنوم فتح قفل الهاتف باستخدام الإعدادات الافتراضية.

وقد يسمح ذلك الخلل بالوصول غير المصرح به إلى الجهاز، حيث يمكن لأي شخص أخر إلغاء قفل هاتفي Google Pixel 4 أو Google Pixel 4 XL، وتحذر صفحة الدعم: "احتفظ بهاتفك في مكان آمن ، مثل جيبك الأمامي أو حقيبة يدك، ستحتاج إلى اتباع هذه النصيحة في الليل نظرًا لأن ميزة فتح الوجه ستعمل أيضًا إذا كنت نائمًا".

وبالمقارنة، فإن ميزة Face ID من آبل تتحقق من أن المستخدم في حالة تأهب وينظر إلى الهاتف قبل إلغاء القفل، وهذا يعني أن آبل تقلل من فرص فتح القفل بشكل خاطئ عن طريق مطالبة المستخدم بالنظر بشكل واضح إلى الكاميرا لإلغاء قفل الجهاز بنجاح، ويمكن تعطيل هذا الإعداد الذي تقول Apple إنه إجراء أمان إضافي لهاتف آيفون، من خلال الإعدادات إذا اختار العميل ذلك.

وتحث شركة جوجل المستخدمين على الاحتفاظ بهواتفهم في مكان آمن لتقليل احتمالية حدوث هذه المشكلة، كما يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل وضع الإغلاق، الذي يؤدي إلى إلغاء تنشيط التعرف على الوجه.
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