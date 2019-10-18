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مرأة

بـ الحرير.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ساحرة على إنستجرام

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:12 م
آية التيجي
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة للغاية وهي تمازح متابعيها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بقميص باللون الازرق المصنوع من الحرير، وهو ما ابرز من رقتها وأنوثتها، وقد تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة وغير متكلفة.

فيما أبرزت ياسمين عبد العزيز إطلالتها جمال ملامحها بارتداء نظارة شمسية شفافة، ووضع اللون الروز كأحمر شفاه.

وأكملت ياسمين عبد العزيز إطلالتها بارتداء أكسسورات انيقة، حيث اكتفت بعقد طويل باللون الذهبي، وهو ما ابرز من رقتها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

 
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