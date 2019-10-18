تشكيل دجلة أمام الإتحاد السكندري

استقر تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادى دجله على التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الإتحاد السكندري المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز.



جاء التشكيل كالآتى

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف .



خط الدفاع : يعقوبو ،بيكهام ، محمود مرعى ، بودى .



خط الوسط : محمد هلال ، عبد العاطي ، محمد رضا .



خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، مروان حمدى ، رفيق كابو .



يتواجد على دكة البدلاء كل من : خالد وليد ، رجب عمران ، خالد رضا ، أحمد سعيد ، عمرو صالح ، حسام عرفات ، ابراهيم عليش .