Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل دجلة أمام الإتحاد السكندري

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
استقر تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادى دجله على التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الإتحاد السكندري المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز.

جاء التشكيل كالآتى
حراسة المرمى : محمد عبد المنصف .

خط الدفاع : يعقوبو ،بيكهام ، محمود مرعى ، بودى .

خط الوسط : محمد هلال ، عبد العاطي ، محمد رضا .

خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، مروان حمدى ، رفيق كابو .

يتواجد على دكة البدلاء كل من : خالد وليد ، رجب عمران ، خالد رضا ، أحمد سعيد ، عمرو صالح ، حسام عرفات ، ابراهيم عليش .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مروان حمدي يقود وادي دجلة أمام طنطا

تعادل سلبي في الشوط الأول بين وادي دجلة وطنطا

طنطا يبدأ الدوري بفوز مهم على وادى دجلة

الدوري المصري.. الاتحاد السكندرى يهاجم وادي دجلة بـ خالد قمر وسيسيه

ترشيحاتنا

بعد كشفها زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. هند البلوشي تثير الجدل من جديد

غضب بعد قيام شابين بالـ"تخميس" بالسيارة في السعودية.. والنتيجة صادمة

بسبب لبنان.. هجوم حاد على كندة علوش بمواقع السوشيال ميديا

احذر.. 4 أفعال شائعة نهى عنها الله ورسوله بسببها تتكاثر الهموم ويحل البلاء

حسام البدري يطمئن على نجمي الأهلي وبيراميدز قبل لقاءات المنتخب

أول تعليق من الأهلي على اهتمام مانسشتر يونايتيد بـ محمد الشناوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع حجر الأساس لمعسكر الشباب بشاطئ كليوباترا وافتتاح المبنى الإداري بمركز غوط رباح

ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد