الزمالك يقرر التظلم على إقامة السوبر الافريقي فى قطر

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على التقدم بتظلم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب مباراة السوبر الإفريقي.



يلتقي الزمالك بنظيره الترجي التونسي وذلك بعدما تُوج الأبيض بالكونفدرالية فيما توج الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.



واستقر مجلس الزمالك على تقديم تظلم إلى الكاف بسبب قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة اللقاء في قطر.



وسيطالب الزمالك من خلال هذا التظلم بنقل المباراة إلى بلد آخر بسبب الخلافات بين مصر وقطر.



ومن المنتظر أن يعلن كاف بشكل رسمي عن الموعد النهائي لمباراة السوبر الأفريقي.