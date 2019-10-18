برد ولا إنفلونزا.. تعرف على الفرق بينهما



ما لم تكن كائنًا خارقًا ، فمن المحتمل أن يكون لديك نزلة برد مرة واحدة على الأقل في حياتك، والأغلبية من الناس يصابون به سنويًا أو اكثر من مرة، و يُعتقد أن أكثر من 200 فيروس مختلف يمكن أن يتسبب في نزلات البرد، ولكن وفقًا لمايو كلينك فإن 'الفيروسات الأنفية هي السبب الأكثر شيوعًا.



وتعتبر نزلات البرد الشائعة سهلة للغاية، حيث يمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق الهواء أو الاتصال المباشر مع شخص آخر مصاب به ومشاركة العناصر التي يستخدمونها، هناك عدد من الأعراض المختلفة التي يمكن أن تشير إلى نزلات البرد.



يمكن أن يكون التهاب الحلق الأولي مؤشرا ، يليه سيلان الأنف أو احتقان الأنف ، وكذلك السعال في اليوم الرابع أو الخامس. قد يعاني الفرد أيضًا من حمى خفيفة - لكن هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال ، وليس لدى البالغين.



كما يمكن أن تحدث آلام العضلات والصداع وفقدان الذوق أو الرائحة، بشكل أساسي إذا كنت تشعر بالإرهاق خلال فصل الشتاء، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بنزلة برد، قم بالتوجه إلى الطبيب إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وإذا استمرت الحمى لفترة أطول من خمسة أيام ، أو إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس. بالإضافة إلى ذلك ، يوصي NHS لرؤية طبيبك إذا كان البرد يستمر لفترة أطول من ثلاثة أسابيع.



أعراض الانفلونزا



إذا كنت مصابًا بنزلة برد ، فيمكنك عادةً الاستمرار في روتينك اليومي، على الرغم من شعورك بالتعب، لكن المصابين بالانفلونزا مرهقون لدرجة أنهم غالبًا ما يكونون غير قادرين على الخروج من السرير.



فقد يتملكهم الصداع وألم شديد بالعضلات يمكن أن تشمل الأعراض أخرى كاضطراب في المعدة والغثيان ، وكذلك الحمى، إذا كنت مصابًا بالانفلونزا ، فعادة ما تكون درجة حرارة جسمك 38 درجة مئوية أو أعلى.



بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والتهابات الجيوب الأنفية ، مما قد يؤدي إلى دخول المستشفى.



بعض الحالات يمكن أن تؤدي بشكل مأساوي إلى الموت. لهذا السبب، من المهم معرفة ما إذا كنت في مجموعة شديدة الخطورة ، مثل البالغين من العمر 65 عامًا أو أكثر ، والنساء الحوامل ، والأطفال الصغار ، والأشخاص المصابين بالربو ، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، والمصابين بالسرطان، والذين يعانون من مرض السكري والأطفال الذين يعانون من حالات عصبية.

السعال الشديد والارتفاع الحاد في درجة الحرارة والرشح والعطس، أعراض تعلن وصول موسم البرد والإنفلونزا، رغم تشابه الأعراض إلا أن هناك اختلافا بين البرد والانفلونزا، فهناك بعض الأشياء الأساسية التي تميز العدوى الموسمية ما إذا اكان دور برد أم دور انفلونزا.فتسبب كل من نزلات البرد والإنفلونزا فيروسات، ولكنها مختلفة تمامًا عن بعضها، فهما أيضًا عدوى تنفسية، وأفضل طريقة للتمييز بينها هي إلقاء نظرة فاحصة على الأعراض، بحسب ما نشرت صحيفة "مترو"البريطانية.فعادة ما تجعلك نزلة البرد تشعر بالإرهاق لبضعة أيام ، في حين أن الانفلونزا تستمر على مدار عدة أسابيع حتى يمكنك التخلص منها، بالإضافة إلى أن هناك خطرا أن تتطور الانفلونزا إلى مشاكل صحية أكثر خطورة ، مثل الالتهاب الرئوي وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل ، إلا أنها قد تؤدي إلى دخول المستشفى.الفرق الرئيسي الآخر هو مدى سرعة ظهور الأعراض، إذا شعرت أنك بدأت ببطء في المرض فمن المحتمل أن تكون قد أصبت بالزكام من ناحية أخرى يمكن أن تصاب الأنفلونزا فجأة وعادة ما تكون الأعراض أكثر حدة وتستمر لفترة أطول.