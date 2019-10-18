نادين نسيب نجيم وكارمن لبس تشاركان في مظاهرات لبنان

تداول نشطاء السوشيال ميديا في لبنان، مقاطع فيديو ترصد التظاهرات اللبنانية، ومشاركة الفنانتين نادين نسيب نجيم وكارمن لبس في التظاهرات المناهضة للحكومة.



وظهرت نادين نسيب نجيم، وكارمن لبس، وهم يمسكان أيديهما ببعض، ويهتفان مع الثوار اللبنانين، ويحثون الشعب اللبناني على المشاركة، ويؤكدون أنهم حرصوا على مشاركة الشعب لدحض الشائعات التي تروج إلى أن الفنانين لا يشعرون بحال باقي المواطنين.



من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون في لبنان تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهود عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.



واندلعت المظاهرت في شوارع لبنان، أمس الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة الخاصة بالإنترنت.







