سقوط حرامية الشنط .. تفاصيل القبض على 5 متهمين فى الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات أثناء سيرهن فى الطريق العام بأسلوب الخطف باستخدام توك توك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .



أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم خطف حقائب المواطنين بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك"، متخذين من الطريق الدائرى بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب عدد 4 جرائم بذات الإسلوب وأرشدوا عن أماكن تصريفها وإخفائها المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على ما يخصه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

