Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط حرامية الشنط .. تفاصيل القبض على 5 متهمين فى الجيزة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:56 م
خطف حقيبة
خطف حقيبة
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات أثناء سيرهن فى الطريق العام بأسلوب الخطف باستخدام توك توك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة قيام 4 أشخاص، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم خطف حقائب المواطنين بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك"، متخذين من الطريق الدائرى بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب عدد 4 جرائم بذات الإسلوب وأرشدوا عن أماكن تصريفها وإخفائها المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على ما يخصه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتزعمها ربة منزل.. كواليس ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية

بطريقة الخناقة المفتعلة .. ضبط عصابة سرقة التوك التوك في الجيزة

ترشيحاتنا

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد

أردوغان يعلن موقفه من دخول الجيش السوري إلى المناطق الكردية

سيارة مصفحة وأجهزة شفط .. تفاصيل سقوط عصابة البترول بصحراء السويس

شريف منير ينشر صورة نادرة مع والديه في مرحلة الطفولة | شاهد

بعد انتهاء الزيارة.. شاهد إطلالات الأميرة كيت ميدلتون في باكستان.. صور

الدفن ليلا يُحرم الميتَ من هذا الثواب.. والعلماء: مكروه في 3 أوقات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| طرد راكبة بريطانية من طائرة قبيل إقلاعها والسبب سيفاجئك

بعد انتهاء الزيارة.. شاهد إطلالات الأميرة كيت ميدلتون في باكستان.. صور

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور