تأهل 5 فرق مصرية لربع نهائي البطولة الدولية للريشة الطائرة

تأهلت 5 فرق من لاعبي المنتخب لربع نهائي بطولة مصر الدولية الخامسة للريشة الطائرة، المقامة خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بصالة رقم 4 في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.



وصعد كل من "هادية حسني وضحى هاني، ورحمة محمد وهنا طارق، وسالمين عصام وهنا هشام" في منافسات زوجي السيدات، إضافة إلى "أدهم حاتم وأحمد صلاح وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمد مصطفى كامل" في منافسات زوجي الرجال.



وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".



وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.