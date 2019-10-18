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أخبار البلد

الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
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سامح سلام
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بقصر الإليزيه.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن الرئيس الفرنسي ماكرون استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بحفاوة بالغة لحظة نزوله من السيارة، واصطحبه إلى داخل القصر.

وأضاف: أنه جرى الحديث خلال اللقاء عن الأوضاع في مصر، حيث أكد قداسة البابا تواضروس الثاني على أن الأحوال في مصر في تحسن وأن طريق التنمية مازال طويلًا، قُطعت منه بعض الخطوات.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن عن أحوال الأقباط ، أكد البابا تواضروس الثاني أن هناك العديد من التطورات الإيجابية أبرزها صدور قانون بناء الكنائس، وحرص الرئيس السيسي على زيارة الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد وكذلك تعيين محافظ قبطي وكذلك امرأة قبطية في المنصب ذاته.

ونوه "حليم" إلى أن قداسة البابا تواضروس أشار خلال اللقاء إلى أن هناك اهتمام بالتعليم خاصة في سنوات التكوين الأولى، معربًا عن أمله في أن تساهم فرنسا في دعم العملية التعليمية في مصر.
الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور
الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور
الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور
الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور
الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور
الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور
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