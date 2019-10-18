راغب علامة يعلق على التظاهرات اللبنانية.. ويوجه رسالة لـ سعد الحريرى.. شاهد

علق المطرب راغب علامة، على ما يحدث فى الشارع اللبنانى، قائلا: «لبنان يسير بدون حسيب أو رقيب، وكل يوم يكتب عن الصفقات التي تنهب أموال الشعب»، لافتا إلى أن لبنان وصلت لمرحلة من الانهيار الاقتصادي، مؤكدًا أنه لا ينتمي إلا إلى مؤسسات لبنان، وجيش لبنان.



وأضاف "علامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يتمنى ألا يستقيل سعد الحريري، وإنما يصلح الوضع، معتبرًا أن المشكلة ليست في الحكومة، ولكن في مجلس النواب الذي لا يقوم بدوره الرقابي على الحكومة.



وأشار: إلى أن دور مجلس النواب غائب، ويتفرغون فقط لعقد صفقاتهم، معلقا: "لو مجلس النواب كان قام بدوره مكنش حصل كده"، منوهًا بأنه لابد من تطبيق قانون من أين لك هذا، حيث أن القانون موجود ولا يطبق، معتبرًا أن الأجهزة الرقابية في لبنان مصابة بالشلل، ولا تراقب أحد أو جهة.



وشهد لبنان، اليوم الجمعة، تجدد التظاهرات لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد وأثقلت كاهل المواطن اللبناني.



وهتف آلاف المتظاهرين بشعارات معادية للحكومة التي فرضت عليهم ضرائب جديدة. وفي كلمة عبر التلفزيون اللبناني، أمهل رئيس الوزراء سعد الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم "الإصلاحات".