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فن

شاهد.. كيف علقت هيفاء وهبي على مظاهرات لبنان

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:35 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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محمد بدران
أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تضامنها مع الشعب اللبناني خلال الاحتجاجات التي تصاعدت لليوم الثاني على التوالي.

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها بـ«انستجرام»: ‏«الشعب اللبناني يدا في يدا لاجل لبنان #لبنان_بنتفض».

من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون في لبنان تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهود عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.

واندلعت المظاهرات في شوارع لبنان، منذ أمس الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة الخاصة بالإنترنت.
شاهد.. كيف علقت هيفاء وهبي على مظاهرات لبنان
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