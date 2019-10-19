Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد القابضة للمياه تحل مشاكل المواطنين بالطالبية.. شاهد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:56 ص
القابضة لمياة الشرب
القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي
Advertisements
مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى المواطنين لموقع صدي البلد بشأن تسرب المياه أسفل منازلهم بمنطقة الطالبية بالجيزة. 

وأفادت القابضة للمياة في بيانها لصدي البلد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بأنه  جاري حاليا العمل على إصلاح تسرب بخط ٣٠٠ مم بمعرفة الشبكات المختصة مع جهاز التسرب وسوف يتم المتابعة المستمرة حتى يتم منع التسرب وعمل اللازم .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابة لشكاوى المواطنين.. الشركة القابضة للمياه توضح سبب انقطاع المياه ببولاق الدكرور

استجابة لـ صدى البلد بشأن الانقطاع بقريتي صفط ببني سويف.. الشركة القابضة تدعم خطوط المياه

استحابة لصدي البلد.. القابضة للمياه تنقذ مدرسة البندرة بمحافظة الغربية من المجارى

القابضة للمياه تدعم الطريق الأبيض والصفطاوي بأرض اللواء بخطوط جديدة

القابضة للمياه: لا مشاكل بالصرف الصحي بشارع عفيفي البحيري بميت عقبة

القابضة للمياه عن غرق أهالي كفر السادات في الصرف: جاري تنفيذ المشروع بالقرية

ترشيحاتنا

خادمة يختل توازنها أثناء تنظيف نافذة خارجية بالدور السابع.. فيديو صادم

إطلالة فخمة.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها بـ لوك جديد

غادروا فورا.. البحرين تصدر نداء عاجلا لرعاياها في لبنان

الأزمات تضرب أبطال إفريقيا.. مشاكل صادمة داخل فرق البطولة

مخدرات وبنج ضعيف.. وفاة مصاب بمستشفى الغردقة وأهله يتعدون على الأطباء |تفاصيل

صدمة قوية.. ثلاثي الزمالك يغيبون عن مواجهة المقاولون العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجينز المقطع.. شاهد أحدث إطلالة لزوجة ماجد المصري

بعد تصدرها تريند جوجل.. بيلا حديد بإطلالة صادمة من سيارتها

فستان أحمر محتشم.. بيونسيه تتألق في جلسة تصوير جديدة