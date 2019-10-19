استجابة لـ صدى البلد القابضة للمياه تحل مشاكل المواطنين بالطالبية.. شاهد

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى المواطنين لموقع صدي البلد بشأن تسرب المياه أسفل منازلهم بمنطقة الطالبية بالجيزة.





وأفادت القابضة للمياة في بيانها لصدي البلد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بأنه جاري حاليا العمل على إصلاح تسرب بخط ٣٠٠ مم بمعرفة الشبكات المختصة مع جهاز التسرب وسوف يتم المتابعة المستمرة حتى يتم منع التسرب وعمل اللازم .



