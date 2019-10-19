حجر معسل بلدي.. شاهد خالد الصاوي يشرب الجوزة

نشر الفنان خالد الصاوي صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها يشرب دخان النارجيلا البلدي المعروفة بـ «الجوزة»، كاتبًا عليها: «ما تستغربنيش أبدًا .. ما غريب إلا الشيطان».وعلق خالد الصاوي، على الصورة قائلًا: «حجر معسل بلدي بعد اخر لقطة بفيلم الضيف في مكتبي القديم الله يمسيه بالخير ويسامحه».على الجانب الفني، ينتظر خالد الصاوى عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى والمقرر عرضه فى إجازة منتصف العام، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.الفيلم بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.