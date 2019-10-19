انفراجة بعد الأزمة.. اللجنة الخماسية تدعو أندية الدوري لاجتماع طارئ.. تفاصيل

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على توجيه الدعوة للأندية لعقد اجتماع بمقر الجبلاية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز،خلال الأسبوع الجاري من أجل العمل على إيجاد حلول للأزمات التي تواجه اتحاد الكرة والأندية والعمل على حلها من أجل استمرار مسابقة الدورى و إنتهائها فى موعدها المحدد، خاصة أن إطالة الدوري يعود بالسلب على الجميع ماديًا وفنيًا .



كما سيتم مخاطبة الأندية خلال الساعات المقبلة بتحمل كل نادي إنهاء الموافقات الأمنية الخاصة باستضافة المباريات فى بطولة الدوري ومخاطبة الأمن لتحديد الملاعب التى ستستضيف المباريات وإخطار اتحاد الكرة بها وأن دور الجبلاية سيكون تنظيمي فقط ولن يتدخل فى الحصول على الموافقات الأمنية لأي فريق.



يذكر أن اتحاد الكرة قرر مؤخرا تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى.