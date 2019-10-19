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منوعات

يحضرها 1000 شخص فقط .. تعرف على طقوس حفل تنصيب امبراطور اليابان الجديد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
امبراطور اليابان
امبراطور اليابان الجديد
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أ ش أ
تقرر أن يحضر 1000 مدعو من اليابان ومن نحو 170 دولة ومنظمة دولية حفل تنصيب الأمبراطور اليابانى الجديد ناروهيتو فى القصر الأمبراطورى حلال المراسم التى تقام يوم الثلاثاء القادم.

وسوف يعلن الأمبراطور الجديد (59 عاما) وهو يرتدى رداء من اللون البرتقالى الداكن يرتديه الأباطرة فى المناسبات الخاصة توليه عرش اليابان.

وكان الامبراطور ناروهيتو قد ورث عرش الأفعوان فى الاول من شهر مايو الماضى بعد تنازل والده الأمبراطور السابق اكيهيتو عن العرش فى اليوم السابق.
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