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رياضة

أتلتيكو مدريد يصطدم بـ فالنسيا في مواجهة نارية بالدوري الإسباني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
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محمد السعيد
يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على كامل فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بينما يطمح خفافيش فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركزا لرابع في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن بـ 12 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، برشلونة مع إيبار، خيتافي مع ليجانيس، ريال مايوركا مع ريال مدريد.
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