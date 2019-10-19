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أخبار البلد

اليوم.. تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين دراسيا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تقيم نقابة الصحفيين احتفالية كبرى مساء اليوم لتكريم أبناء الزملاء المتفوقين فى مراحل الدراسة المختلفة .

وكان قد أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إن حفل تكريم المتفوقين من أبناء الزميلات والزملاء المتفوقين، سيُقام في السادسة من مساء اليوم السبت ١٩ أكتوبر بمسرح نقابة الصحفيين.

وأضاف عبدالمجيد، إن برنامج الحفل يتضمن عرضًا مسرحيًا، سيكون مفاجأة للحضور، بما يحويه من إبداع لمجموعة أطفال موهوبين، وما يحمله العمل من رسائل ومضامين إيجابية، عبر أداء ممتع للمشاهدين.

وأشار عبدالمجيد، إلى أنه بجانب شهادات التقدير، التي ستقدم للأبناء، لتحفيزهم على مواصلة التقدم والنجاح، فإن الهيئة العامة للكتاب، ستقدم هدايا للمكرمين تتمثل في عدد من إصداراتها، التي تُناسب كل مرحلة عمرية.

ودعا عبدالمجيد جموع الصحفيين، للمشاركة في الحفل، الذي يُنظم للمرة الأولى، متمنيًا النجاح للموسم الأول، وأن يتحول إلى تقليد دائم يُنظم كل عام، عبر لجنة الرعاية الاجتماعية، بما يعمق أواصر الترابط بين أسر الزملاء الصحفيين، ويدفع الأبناء للتنافس على أعلى الدرجات، في المراحل الدراسية المختلفة.
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