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رياضة

شاهد.. فرج عامر يوجه رسالة دعم وتحذير لاتحاد كرة القدم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
فرج عامر
فرج عامر
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منار نور
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، دعمه اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم واحترامه لمواعيد المباريات المعلنة خصوصا عقب ما أثير من جدل إثر تأجيل مباراة الاهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز.

وقال "فرج عامر" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: "نادي سموحة مجلس ادارة وجهاز فني يكن كل الاحترام والتقدير للجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم ولا تعني بارائها عن مواعيد المباريات والملاعب المقام عليها المباريات غير تاكيدها علي تفادي اخطاء الدوري العام السابق ولكننا نحترم قراراتها ونلتزم بها ونساعدها علي اداء مهامها علي افضل وجهة وكلنا ثقة فيما هو قادم من اجل تقدم كرة القدم المصرية".

كان نادي سموحة من الأندية التي انتقدت عدم تأجيل مباريات الجولة الرابعة بعد قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك.
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